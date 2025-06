LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | finali A dalle 18.40 con Ceccon e Martinenghi

Dalle finali delle 18:40 con protagonisti di rilievo come Ceccon e Martinenghi, alle battute finali delle batterie del mattino, ogni istante è un tuffo nel cuore dell'atletica italiana.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.01: Si prosegue con la finale dei 50 dorso donne con Pasquino e Toma a caccia di un risultato di prestigio, poi la finale dei 400 stile libero uomini con l’assalto di Marco De Tullio, che non è affatto dispiaciuto in mattinata, al tempo limite per partecipare ai Mondiali di Singapore. Con lui, in finale, Matteo Lamberti, il veterano Gabriele Detti, Marchello e Giovannoni. 17.59. Si partirà con una serie di finali B e finali FINP per arrivare al momento clou della serata con le finali A a partire dalle 18.42 e la prima finale sarà proprio una delle gare più attese dai tifosi azzurri, i 100 dorso con il campione olimpico e primatista mondiale Thomas Ceccon 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: finali A dalle 18.40 con Ceccon e Martinenghi

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - settecolli - finali

Il conto alla rovescia è finito. Dal 26 al 28 giugno 2025, lo Stadio del Nuoto del Foro Italico di Roma ospita la 61ª edizione del Trofeo Settecolli IP – Internazionali di Nuoto. Tre giorni di grande nuoto: le batterie del mattino (ore 9:00) in diretta streaming sul cana Vai su Facebook

Lo svizzero Noè ponti sigla il primato della competizione nuotando il miglior tempo mondiale stagionale dei 100 farfalla (50.