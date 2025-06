LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Ceccon ritrova Kolesnikov nei 100 dorso Batterie alle 9.00

Benvenuti alla grande emozione del Trofeo Settecolli 2025, l'evento clou che definisce i nostri rappresentanti ai Mondiali di Singapore. Con oltre 700 atleti da 32 nazioni, questa prima giornata promette spettacolo e sorprese, tra cui il ritorno di Ceccon e le batterie dei 100 dorso alle 9:00. Rimanete con noi e scoprite tutte le anteprime di questa intensa corsa verso la gloria!

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l'ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L'Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo.