LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Ceccon piace e centra la finale nei 100 dorso!

Immergiti nell'emozione del Live Nuoto Sette Colli 2025, un evento imperdibile dove i migliori atleti si sfidano in acque cristalline per la gloria. Questa sera, Ceccon conquista la finale nei 100 dorso con prestazioni da applausi. Resta aggiornato in tempo reale cliccando qui e vivi ogni attimo di questa competizione spettacolare, all'insegna di passione, talento e record da battere. Non perdere nemmeno un secondo!

9.28: Questi i finalisti dei 100 dorso: Samusenko, Mityukov, Christou, Bacico, Ceccon, Marshall, Lifintsev, Buonaguro 9.27: Ceccon praticamente si ferma nel finale e chiude secondo con 54?64, rimontato nel finale da un buon Christian Bacico che vince in 54?59, terzo Buonaguro con 55?09 9.25: Non una grande impressione destata da Kolesnikov, vince Christou con 54?57, secondo Greenbank con 55?33, terzo Brunella con 55?88, Kolesnikov settimo con 56?27 9.22: Il russo Pavel Samusenko si impone con 54?48 nella terza batteria, precedendo lo svizzero Mityukov con 54?48.

