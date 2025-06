LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare

Il Live Nuoto Sette Colli 2025 sta infiammando gli appassionati con emozionanti finali e performance sorprendenti. Tra grandi protagonisti come Ceccon, Martinenghi, De Tullio e Viberti, la competizione promette scintille. Segui in diretta e resta aggiornato sugli ultimi sviluppi: il nuoto italiano si conferma protagonista di questa avventura sportiva senza precedenti! Continua a leggere per scoprire tutte le emozioni di questa straordinaria manifestazione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48: La britannica Shanahan si impone nella prima batteria con 1’12?31 10.43: Miglior tempo per l’olandese Lisa Kruger nei 100 rana FINP con 1’17?75 10.40. Questi i protagonisti della finale dei 100 rana uomini: Viberti, Hanagaruma, Martinenghi, Kozhakin, Pinzuti, Imoudu, Cerasuolo, Mantegazza 10.39. Ludovico Viberti vince la quinta e ultima batteria con 59?97, unico sotto il minuto, secondo posto Kozhakin con 1’00?13, terzo posto per Imoudu con 1’00?23 10.37: Alessandro Pinzuti con 1’00?14 si aggiudica la quarta batteria, secondo Cerasuolo con 1’00?52, terzo Mori con 1’00?95 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon e Martinenghi in finale senza forzare! De Tullio e Viberti fanno ben sperare

