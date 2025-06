LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Ceccon e Martinenghi avanzano in scioltezza Alle 18.00 le finali

Il Settecolli 2025 si anima con le batterie del mattino: campioni come Ceccon e Martinenghi avanzano con disinvoltura, promettendo emozioni intense nelle finali di questa sera alle 18.00. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e rivivi ogni momento di questa straordinaria giornata di nuoto italiano. La sfida è appena iniziata: preparati a vivere un evento che entrerà nella storia!

11.55: Per il momento è tutto, appuntamento alle 18.00 per la prima sessione di finali del Settecolli 2025. Buona giornata 11.53: Si chiude qui una prima sessione di batterie senza particolari squilli, se si esclude il 50?40 di Noè Ponti nei 100 farfalla. L'Italia ha calato gli assi con i campioni olimpici Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi che hanno ottenuto la qualificazione alla finale di oggi senza spingere e destrando una buona impressione. Buone cose le hanno mostrate anche Viberti, Burdisso e Marco De Tullio che oggi andranno a caccia della qualificazione a Singapore

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Ceccon e Martinenghi - Benvenuti alla diretta esclusiva del Trofeo Settecolli 2025! Oggi vivremo insieme le emozioni della prima giornata, con il talento di Ceccon e Martinenghi pronti a stupire.

