LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Ceccon battuto da Lifintsev nei 100 dorso

Sei pronto a vivere in diretta l’emozionante atmosfera del Nuoto Settecolli 2025? Con grandi protagonisti e sorprese mozzafiato, l’evento promette spettacolo e adrenalina. Oggi, si sfidano i migliori atleti nei 400 stile libero maschili: chi conquisterà il podio e scriverà il proprio nome nella storia? Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e cronache esclusive di questa competizione imperdibile. L’adrenalina è appena iniziata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO 18.48. Al via ora la finale dei 400 stile libero maschili. Questi i protagonisti: 1 BEL HENVEAUX Lucas BELGIUM 2000 3:51.93 2 GBR MCMILLAN Jack GREAT BRITAIN 2000 3:51.38 3 ITA MARCHELLO Davide ITALY 2001 3:51.15 4 ITA DE TULLIO Marco Circolo Canottieri Aniene 2000 3:48.71 5 GER WELLBROCK Florian GERMANY 1997 3:49.46 6 ITA LAMBERTI Matteo ITALY 1999 3:51.26 7 ITA DETTI Gabriele Centro Sportivo Esercito – In Sport Rane Rosse 1994 3:51.43 8 ITA GIOVANNONI Ivan Centro Sportivo Esercito – Aurelia Nuoto asd 2002 3:54.46 18. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Ceccon battuto da Lifintsev nei 100 dorso

