LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | si parte con l’asta l’Italia deve difendersi

Benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei a Squadre di Atletica 2025, un evento imperdibile che promette emozioni e sfide epiche! Oggi si parte con l’asta, dove l’Italia si prepara a difendere il suo onore. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprite come i nostri atleti affronteranno questa prima battaglia. La competizione è alle porte, e tutto è pronto per scrivere nuove pagine di storia sportiva!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del day 0 degli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di atletica 2025. Tutto pronto a Madrid dove la manifestazione verrà aperta dalle gare di salto con l’asta maschile e femminile. Italia che dovrà difendersi nelle prime due kermesse del ricco programma che animerà poi il fine settimana iberico. In campo maschile Matteo Olivieri è reduce dal personale 5,71 realizzato a Lucca. Favorito d’obbligo il greco Emmanuel Karalis, seguito dal francese Thibaut Collet e dall’olandese Menno Vloon. Tra i team favoriti alla vittoria finale la Spagna schiera Juan Luis Bravo, la Germania Torben Blech e la Polonia Piotr Lisek. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: si parte con l’asta, l’Italia deve difendersi

