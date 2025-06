LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | si comincia con l’asta l’Italia deve limitare i danni

Benvenuti alla nostra diretta live degli Europei a squadre di atletica 2025, un evento atteso e ricco di emozioni! Oggi si apre con l’asta, una prova cruciale per l’Italia che deve limitare i danni in un avvio comunque promettente. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, perché ogni istante conta in questa sfida tra le migliori nazionali europee. La gara è appena iniziata...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del day 0 degli Europei a squadre (ex Coppa Europa) di atletica 2025. Tutto pronto a Madrid dove la manifestazione verrà aperta dalle gare di salto con l’asta maschile e femminile. Italia che dovrà difendersi nelle prime due kermesse del ricco programma che animerà poi il fine settimana iberico. In campo maschile Matteo Olivieri parte da fanalino di coda della startlist vantando la misura di 5.10 in stagione. Favorito d’obbligo il greco Emmanuel Karalis, seguito dal francese Thibaut Collet e dall’olandese Menno Vloon. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: si comincia con l’asta, l’Italia deve limitare i danni

