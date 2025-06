LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Elisa Molinarolo si ferma a 4.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:16 Si ferma a 4.30 anche la spagnola Clemente. Elisa Molinarolo può essere superata soltanto dalla britannica Tutton, che ha a disposizione un solo tentativo a quota 4.55. 17:14 Finisce la gara con 4.30 valido anche per la greca Adamopoulou. Molinarolo sarà quantomeno sesta nella classifica generale. 17:12 Quarto errore complessivo della polacca Gaborska, che si ferma a 4.30. 17:10 In qualche modo l’ucraina Kylypko riesce a siglare i 4.55. Molinarolo chiuderà quarta nel gruppo A, ed almeno settima nella classifica complessiva. 17:09 Eliminata la lituana Mykliciute, che resta a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Elisa Molinarolo si ferma a 4.45

