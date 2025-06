LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Elisa Molinarolo senza problemi supera 4.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:24 Dopo aver rischiato Klekner ha preso fiducia. 4.30 scavalcati dall’ungherese. 16:23 SI! Al primo tentativo Elisa Molinarolo supera i 4.30! 16:22 E sbaglia a 4.30 anche Angelica Moser. Subito un errore per la campionessa europea di Roma. 16:20 Tutto facile a 4.00 nel gruppo B per la padrona di casa Clemente. 16:18 La ceca Svabikova sceglie di entrare a 4.30 fallendo il primo tentativo. 16:15 Si salva Klekner, che piazza il balzo da 4.15 ma avrĂ comunque sul groppone i due errori. 16:12 Partite anche nel gruppo B. 3.80 superati dalla spagnola Clemente, dalla svedese Alvero e dalla lituana Miklyciute. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Elisa Molinarolo senza problemi supera 4.30

