LIVE Atletica Europei a squadre 2025 in DIRETTA | Elisa Molinarolo balza senza errori a 4.45

Segui in diretta gli Europei a squadre di atletica del 2025, con aggiornamenti in tempo reale e le imprese delle migliori atlete. Tra emozioni, record e sfide mozzafiato, il nostro live ti porta al cuore dell’azione. Non perdere nemmeno un istante: clicca qui per restare aggiornato e vivere insieme questa indimenticabile competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:40 ANDIAMO! Stavolta con un pizzico di fortuna l’asticella resta su. Elisa Molinarolo balza a 4.45 senza errori. 16:39 Sulla pedana B la tedesca Petershofen supera i 4.15 al terzo tentativo. E’ il momento di Elisa. 16:38 Altro errore della svizzera Moser, il secondo della sua gara. Intanto la ceca Svabikova decide di passare direttamente a 4.55. 16:36 Si sale a 4.45 per quel che riguarda le atlete del gruppo A. A breve toccherĂ ad Elisa Molinarolo. 16:34 Si salvano entrambe all’ultimo tentativo. Continua dunque la gara per la finlandese e la francese. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Atletica, Europei a squadre 2025 in DIRETTA: Elisa Molinarolo balza senza errori a 4.45

