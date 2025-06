LIVE Alle 21 Juve-Manchester City | Tudor fa turnover in attacco c' è Vlahovic

Alle 21, Juventus e Manchester City si sfidano al Camping World Stadium di Orlando in una partita decisiva per il primato nel gruppo e la qualificazione diretta agli scontri finali. Con Tudor pronto a fare turnover in attacco, affidandosi anche a Vlahovic, il match promette emozioni e sorprese. Chi uscirà vincitore? Rimanete con noi per vivere in tempo reale questa sfida cruciale!

Al Camping World Stadium di Orlando bianconeri e inglesi si affrontano per il primato nel gruppo e un percorso più agile nella fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - LIVE Alle 21 Juve-Manchester City: Tudor fa turnover, in attacco c'è Vlahovic

In questa notizia si parla di: juve - manchestercity - tudor - turnover

? La stima di uno dei più grandi: le parole di Pep #Guardiola in vista della super sfida col #City. "Ora inizia il vero torneo, la #Juventus è sempre forte": massimo rispetto per i bianconeri. L'allenatore dei citizens annuncia anche il turnover visto il caldo ch Vai su Facebook

Translate postTurnover col City, se ne prendiamo meno di 7 la riterrò una vittoria Vai su X

Juventus-City, sfida per il primato nel girone: Tudor pensa al turnover con Vlahovic dal 1'; Juventus, Tudor: Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo. Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no; Juventus, Tudor cambia tutto e lancia la sfida al Manchester City: Guardiola porta Reijnders e compagni in spiaggia.

Juventus, Tudor: "Manchester City? Giochiamo per batterli, Guardiola il migliore al mondo". Poi annuncia il turnover, chi recupera e chi no - Manchester City, gara valida per il girone del Mondiale per Club, l`allenatore dei bianconeri, Igor Tudor, ha ... Segnala msn.com

Sky - Tudor farà turnover contro il City: rivoluzione in avanti - Stando a quanto afferma Sky Sport, Igor Tudo per farà un po' di turnover in vista della gara contro il Manchester City. Si legge su tuttojuve.com