Litigo al Parco del Gabbiano per una sigaretta elettronica | la polizia risale a due 15enni responsabili dell' aggressione

Una semplice lite al Parco del Gabbiano si trasforma in un episodio violento, con tre giovani coinvolti. La polizia di Ancona ha identificato due 15enni responsabili dell'aggressione legata a una sigaretta elettronica, mettendo in evidenza come anche i piccoli screzi possano degenerare. Le indagini proseguono per fare piena luce su quanto accaduto e garantire la sicurezza della comunitĂ .

ANCONA – Una.resa dei conti per la restituzione di una sigaretta elettronica terminata con un’aggressione. Questa la ricostruzione effettuata dalla polizia di stato, attualmente al lavoro per identificare tutti gli autori dell'aggressione patita da tre giovani all'interno del Parco del Gabbiano. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

