Litiga con la moglie e la uccide in casa poi si toglie la vita gettandosi in un lago | omicidio-suicidio nel Torinese

Una tragedia sconvolgente scuote Rivalta, nel torinese: un drammatico episodio di omicidio suicidio. Dopo un acceso litigio mattutino, un uomo ha tolto la vita alla moglie prima di togliersi la propria, gettandosi nel lago di Avigliana. Una serie di eventi che lasciano sgomenti, lasciando la comunità sotto shock e sollevando interrogativi sulle cause di questa terribile tragedia.

Omicidio suicidio a Rivalta. Dopo un litigio avvenuto nella mattinata un uomo ha ucciso la moglie e si è poi tolto la vita nel lago di Avigliana. Il cadavere di una donna è stato. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Litiga con la moglie e la uccide in casa, poi si toglie la vita gettandosi in un lago: omicidio-suicidio nel Torinese

In questa notizia si parla di: moglie - vita - lago - omicidio

Otranto, tragedia familiare: Aldo Brigante spara alla moglie Mariateresa Parata e si toglie la vita - Una tragedia ha colpito Otranto, in provincia di Lecce, dove Aldo Brigante, 85 anni, ha ucciso la moglie Mariateresa Parata, 81 anni, mentre era a letto in casa.

Emergono nuovi particolari nel caso di omcidio-suicido di oggi all’ospedale di Angera. Un uomo di 91 anni ha sparato alla moglie 86enne ricoverata nel reparto di medicina subacuta dell’ospedale Carlo Ondoli di Angera, e poi si è tolto la vita con la stessa a Vai su Facebook

Uccide la moglie ricoverata in ospedale, poi si spara e si toglie la vita: omicidio suicidio a Varese; ?? Manda un messaggio a un amico, poi uccide la moglie e si toglie la vita; Omicidio di via Zanolini, fermata e portata in carcere la moglie di Giuseppe Marra.

Uccide la moglie ricoverata in ospedale, poi si spara e si toglie la vita: omicidio suicidio a Varese - Un uomo è entrato in ospedale con una pistola nascosta addosso e ha sparato alla moglie ricoverata nella struttura in provincia di Varese ... Da fanpage.it

Tragedia all’ospedale di Angera: uomo uccide la moglie e si toglie la vita - suicidio al Carlo Ondoli: la donna era ricoverata da settimane, l’uomo ha usato una pistola. laprovinciadivarese.it scrive