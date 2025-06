Lite tra stranieri ai topolini uno aveva un cacciavite conficcato nel petto

Una tranquilla serata di fine giugno si è trasformata in scena di violenza tra stranieri, con un episodio incredibile all'ottavo topolino: uno aveva un cacciavite conficcato nel petto. La segnalazione, arrivata al numero di emergenza, ha immediatamente attivato le forze dell'ordine, che si sono trovate di fronte a una lite accesa tra soggetti pakistani e arabi. La situazione è ancora sotto controllo, ma l’evento solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla convivenza nel quartiere.

"Una lite tra stranieri all'ottavo topolino, uno di loro aveva un cacciavite conficcato nel petto", così una segnalazione arrivata al numero di emergenza nella serata di ieri, 25 giugno. La lite tra soggetti pakistani e arabi è scoppiata intorno alle 20

