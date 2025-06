Lite per l' eredità sfocia in un processo penale | arriva la sentenza del giudice

Un complicato contenzioso familiare per eredità si chiude con una vittoria di giustizia. Dopo un lungo processo tra fratelli, accusati di minacce e arbitrio, il giudice ha deciso di assolvere i coniugi C. P. e G. D. O., confermando l’importanza di affidarsi alla legge per risolvere le controversie. La sentenza segna la fine di un capitolo difficile, restituendo serenità alle famiglie coinvolte e sottolineando che la verità può prevalere anche nelle situazioni più delicate.

Si è concluso il processo penale relativo a un litigio tra fratelli per questioni di eredità sfociato in accuse di minacce ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. I coniugi C. P., 67 anni, e G. D.O., 60 anni, di Villa Literno sono stati assolti dal Giudice Monocratico di Aversa, dottoressa. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: eredità - processo - penale - giudice

Eredità sospetta da 400mila euro alla giovane amica: la donna a processo per circonvenzione di incapace - Una storia di eredità inaspettata e sospetti di manipolazione scuote Belluno. Un’anziana agricoltrice, riconoscendo affetto e gratitudine, lascia un patrimonio da 400 mila euro a una giovane amica, ma le accuse di circonvenzione d’incapace portano ora la donna a processo.

Lite per l'eredità sfocia in un processo penale: arriva la sentenza del giudice; Eredità Agnelli, nella causa civile entra l’inchiesta penale sulla residenza in Italia di Marella. Accolta la richiesta di Margherita; Eredità Agnelli, ammessi gli atti penali nel processo civile.