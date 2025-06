L’Italia non potrà mantenere la promessa del 5% | siamo imbattibili per ipocrisia e opportunismo

L’Italia promette il 5% di spesa militare, ma non mantiene le promesse: siamo maestri di ipocrisia e opportunismo. La NATO, guidata da Mark Rutte, ha deciso di aumentare il budget al 5% del Pil, ben oltre il precedente 2% del 2014, sollevando dubbi e preoccupazioni sui motivi di questa scelta. Questa decisione impatta non solo la sicurezza globale, ma anche i cittadini italiani. Ma quale sarà il vero effetto di questa strategia?

La Nato a guida Mark Rutte ha deciso di accogliere la proposta di Trump di aumentare la spesa militare dei singoli paesi al 5% del Pil. Si tratta di un incremento straordinario, ben superiore a quel 2% deciso nel 2014. Questa decisione solleva moli problemi, alcuni generali e altri che ci riguardano da vicino. La prima questione è naturalmente quella delle ragioni misteriose della scelta di una soglia così alta. Oggi non è rispettata da nessuno dei Paesi Nato e gli stessi Usa hanno una spesa militare attorno al 3,8% del Pil. Il Paese che spende di più è la Polonia con il 4,1 % del Pil. Se poi qualcuno fa presente che la Russia spende circa il 7% del suo Pil per la spesa militare, e che dunque anche noi dovremmo incrementare la quota, la risposta è che l’economia russa è una frazione di quella dei paesi Nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’Italia non potrà mantenere la promessa del 5%: siamo imbattibili per ipocrisia e opportunismo

