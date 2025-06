Liste d’attesa infinite quasi un anno per la mammografia

In Sardegna oltrepassata la soglia dei 900 giorni per una colonscopia. In Puglia servono più di 600 giorni per un elettrocardiogramma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Liste d’attesa infinite, quasi un anno per la mammografia

