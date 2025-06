L’Isola dei famosi prima le lacrime di Adinolfi e poi la notizia che ribalta tutto

come sembra, e ogni giorno regala emozioni che tengono il pubblico con il fiato sospeso.

News Tv. A pochi passi dal gran finale, L’Isola dei Famosi non smette di stupirci con colpi di scena degni di una soap opera. Durante la semifinale del 25 giugno, condotta da Veronica Gentili, i naufraghi si sono trovati ad affrontare televoti flash che sembravano usciti da un thriller hollywoodiano. Tra prove estreme e tensioni palpabili, il pubblico ha assistito a eliminazioni inaspettate e ritorni clamorosi, confermando che sull’Isola nulla è mai come sembra. Leggi anche: Alvaro Vitali, come l’hanno trovato: il tragico racconto Cos’è successo dopo il primo televoto. La prima “botta” è arrivata con l’eliminazione di due concorrenti dall’ Ultima Spiaggia, Jasmin Salvati e Paolo Vallesi, che hanno dovuto dire addio al sogno di vincere. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “L’Isola dei famosi”, prima le lacrime di Adinolfi e poi la notizia che ribalta tutto

In questa notizia si parla di: isola - famosi - prima - lacrime

“Se l’è trovato nel costume”. Isola dei Famosi, retroscena choc: il naufrago terrorizzato - Un'isola, un costume e un retroscena da brivido: uno dei naufraghi dell'Isola dei Famosi ha vissuto momenti di autentico terrore! Un'inquietante scoperta all'interno del suo costume ha scatenato paure inaspettate, rivelando l'inaspettato lato oscuro della celebre avventura.

Scontro all’Isola tra Teresanna Pugliese e Cristina Plevani. Le due naufraghe hanno litigato animatamente Dopo le accuse della Plevani, l’ex di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime: “Il giorno prima mi abbracciano, il giorno dopo mi dicono che sono falsa. Q Vai su Facebook

Teresanna, in lacrime dopo la discussione con Cristina, si sfoga con Jey: "Un giorno mi dimostrano affetto e il giorno dopo mi dicono che sono falsa" #Isola Vai su X

Le prime lacrime all'Isola dei famosi 2025, Carly Tommasini si sfoga ma non le credono: Sono ferita; Isola dei Famosi: nominati, eliminato e le lacrime di Teresanna; Isola dei famosi, lacrime per Pretelli e due concorrenti litigano.

Mario Adinolfi primo finalista dell'Isola (dopo l'eliminazione a sorpresa). Omar Fantini in lacrime: «Per noi è importante» - All'Isola dei Famosi si arriva ai televoti flash più duri, le vere. Da msn.com

Isola dei Famosi 2025, le pagelle della semifinale: Adinolfi primo finalista (5), Giarrusso e la poesia per la moglie (4), Omar in lacrime (7) - La semifinale dell'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 25 giugno ha regalato tantissime emozioni, dal faccia a faccia tra Dino Giarrusso e Omar Fantini, alle sorprese del ... ilmessaggero.it scrive