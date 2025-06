L' Isola dei famosi pagelle della semifinale | Giarrusso pure poeta 5 Adinolfi eliminato con sorpresa 4

L'Isola dei Famosi si avvia alla conclusione, ma l'ultima semifinale ha regalato sorprese e delusioni che rimarranno nella memoria dei telespettatori. Tra i protagonisti, Giarrusso emerge come poeta incompreso con un voto di 5, mentre Adinolfi, eliminato inaspettatamente, riceve un 4. La stanchezza è palpabile: una puntata fiacca, dove lacrime e sconfitte sembrano essere l’unico vero protagonista. È il momento di riflettere su un percorso che sta per arrivare al suo epilogo.

L'isola dei famosi si trascina stancamente verso la finale, con i concorrenti superstiti che hanno ormai esaurito tutto, tranne le lacrime. Se volessimo fotografare la stanchezza, basterebbe un momento qualunque della semifinale dell'Isola dei famosi. Andata in scena ieri sera su Canale 5, non è stata la puntata più a corto di idee dell'edizione, che si è trascinata così fiaccamente dall'inizio alla fine da avere fatto delle lacrime scorate dei suoi concorrenti il punto focale. Affamati, senza forze, malinconici, i naufraghi si trascinano con le unghie e con i denti a obliterare il cartellino della prossima puntata, quella che consegnerà ufficialmente l'estate Mediaset alle corna di Temptation Island.

Nella semifinale de L'Isola dei Famosi, andata in onda il 25 giugno, non sono mancati confronti accesi, prove avvincenti e anche qualche momento di dolcezza. La puntata ha avuto inizio con l'eliminazione di Patrizia Rossetti, scelta dal televoto, per poi prose

