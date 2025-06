L’Isola dei Famosi Dino rientra e Mario esce | chi sono i finalisti

L’Isola dei Famosi torna a sorprendere, con Dino Giarrusso di nuovo in gara e alcuni naufraghi che salutano il sogno di arrivare in finale. Patrizia Rossetti è stata eliminata, mentre altri come Jasmine Salvati e Paolo Vallesi hanno lasciato il gioco durante le prove. Chi si contenderà il titolo finale? Scopriamo insieme i finalisti e le emozioni di questa avvincente edizione.

L’Isola dei Famosi, Dino rientra in gioco, ecco chi sono i finalisti e chi ha lasciato il programma ad un passo dalla finale. L’Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti è stata l’eliminata di questa puntata mentre Dino Giarrusso è rientrato ufficialmente in gioco. Alla prova chiamata “Serpente Hondureño” hanno partecipato anche Jasmine Salvati e Paolo Vallesi che purtroppo hanno dovuto lasciare il gioco definitivamente. Leggi anche L’Isola dei Famosi, ex naufrago sbotta in diretta: “Lui è un bugiardo” Le parole dell’ultimo eliminato. Teresanna, Mario, Cristina e Omar non hanno superato delle prove e dunque sono finiti al televoto flash. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - L’Isola dei Famosi, Dino rientra e Mario esce: chi sono i finalisti

