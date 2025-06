L’Isola dei Famosi com’è andata la semifinale? Gli ascolti di ieri sera

Ieri sera, mercoledì 25 giugno, è andata in scena la semifinale de “L’Isola dei Famosi”, con ascolti che hanno superato di nuovo 1,7 milioni di spettatori. Tra emozionanti prove e televoti, quattro concorrenti hanno conquistato il pass per la finale, mentre altri si sono dovuti salutare definitivamente. La corsa verso il titolo si fa sempre più avvincente, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino all’ultimo istante.

Ieri, mercoledì 25 giugno, è andata in onda la semifinale de “ L’Isola dei Famosi “: per quanto riguarda gli ascolti, la puntata di ieri è tornata al di sopra degli 1,7 milioni di spettatori. In quella che era, di fatti, la nona puntata del reality di Canale 5, tra prove e televoti, ci sono state quattro eliminazioni definitive e sono stati individuati quattro tra i finalisti previsti. Mario, Cristina, Loredana e Omar sono i primi quattro finalisti ufficiali dell’edizione in corso. Sono stati, invece, eliminati definitivamente Dino, Jasmin, Patrizia e Paolo. Teresanna e Jey sono al televoto per l’ultimo posto disponibile in finalissima. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it