L'Isola dei Famosi 2025 Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso eliminati | chi sono i concorrenti in nomination

L'Isola dei Famosi 2025 si anima sempre di più, con eliminazioni sorprendenti e nomination incendiarie. Dopo l’eliminazione di Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso durante la puntata del 25 giugno, i concorrenti in nomination sono Teresanna Pugliese e Jay Lillo. Chi riuscirà a salvarsi e chi dovrà lasciare definitivamente il gioco? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa avvincente edizione!

Nella puntata del 25 giugno dell’Isola dei Famosi 2025 sono stati eliminata dalla Playa Patrizia Rossetti e Dino Giarrusso. I naufraghi in nomination: Teresanna Pugliese e Jay Lillo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

