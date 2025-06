L’isola che non c’era dove il business cementifica anche il mare

L’isola che non c’era sta diventando realtà, un simbolo di come il business e la cementificazione stanno riscrivendo i confini del nostro pianeta. Dopo aver conquistato le coste, ora si spingono in profondità, creando isole artificiali ovunque, in mezzo agli oceani e vicino ai continenti. Un fenomeno che solleva importanti riflessioni sul rapporto tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale. Ma qual è il prezzo di questa espansione senza limiti?

Dopo aver cementificato le coste andiamo a cementificare i mari: le isole artificiali nascono ovunque, vicino ai continenti e in mezzo agli oceani, mentre le terre emerse si espandono per . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - L’isola che non c’era, dove il business cementifica anche il mare

In questa notizia si parla di: isola - business - cementifica - mare

L’isola che non c’era, dove il business cementifica anche il mare; Osservatorio Europa: le notizie in breve; «Fermate la diga sul Tagliamento».

L’isola che non c’era, dove il business cementifica anche il mare - (ExtraTerrestre) Dopo aver cementificato le coste andiamo a cementificare i mari: le isole artificiali nascono ovunque, vicino ai continenti e in mezzo agli oceani, mentre le terre emerse si espandono ... Da ilmanifesto.it