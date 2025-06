L' Iran visto dagli iraniani di Milano

Questa sera, piazza San Babila si anima con una manifestazione coinvolgente e pacifica, “No alla Repubblica Islamica”, che vede gli iraniani di Milano uniti nel chiedere libertà e pace. Un gesto di coraggio, che sceglie di essere senza bandiere di stati o partiti, per concentrarsi sul cuore della protesta: il desiderio di cambiamento e di dialogo. Un momento di forte significato che invita tutti a riflettere sulla realtà iraniana e sull’importanza della solidarietà globale.

La manifestazione di questa sera in piazza San Babila dal titolo “No alla Repubblica Islamica”, con sottotitolo “No alla guerra in Iran”, che si svolgerà “senza bandiere di nessuno stato, partito o. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Iran visto dagli iraniani di Milano

In questa notizia si parla di: iran - visto - dagli - iraniani

La sinistra e l’Iran visto dal divano, un vecchio amore che ritorna - La sinistra e l’Iran, un richiamo dal divano di un vecchio amore che torna a farsi sentire. I social, questa grande macchina di disincanto, smascherano ogni giorno le illusioni sull’umanità, portandoci a riflettere su un consenso spontaneo e spesso italiano per le tirannie, purché possano gridare e imporsi.

C'è chi dubita o "smentisce" che si tratti di un video ripreso in Iran, attribuendolo invece a "residenti iraniani in Israele". Avete visto le targhe? Vai su X

L'esercito israeliano afferma di aver intercettato alcuni missili iraniani diretti verso Israele. Questo significherebbe una violazione del cessate il fuoco di 12 h proposto da Trump, a sole poche ore dall'entrata in vigore della tregua. Cosa sappiamo a riguardo? Vai su Facebook

Attacco Usa ai siti nucleari iraniani. Nessuna vittima. Massima allerta in Europa e Golfo Persico - Il Consiglio di Difesa e Sicurezza convocato stasera all'Eliseo ha fissato le priorità di azione tra cui la de-escinsieme ai partner del gruppo E3altion; La mappa degli oppositori interni e il caos annunciato in Iran; Attacco USA agli impianti nucleari iraniani: come agisce la bomba anti-bunker GBU-57 usata dagli americani.

Iran, violazioni e spiragli - Al cospetto di un quadro fosco, ci sono però elementi che possono ancora far sperare che l’esito drammatico dell’intera vicenda non sia del tutto scontato. Segnala corriere.it

Italia e Iran, da partner solidi a quasi amici: scambi commerciali ridotti all’osso - Fino al 2017 il nostro Paese era il primo partner economico della Repubblica Islamica in ambito europeo. Riporta quifinanza.it