L'ira di Mara Venier per i cambi a Domenica In | Minaccia di non andare ai palinsesti Rai

L'ombra del cambiamento infiamma i palinsesti Rai, e Mara Venier non fa eccezione. La sua indignazione per le modifiche a Domenica In rischia di mettere in discussione la sua partecipazione alle imminenti registrazioni. Un gesto che potrebbe scuotere gli equilibri dell’amatissima conduttrice, pronta a farsi sentire forte e chiara. Resta da capire se questa crisi si trasformerà in un segnale di apripista o di rottura definitiva.

Il clima di polemiche in Rai investe anche Mara Venier. Stando a quanto riporta L'Espresso, la conduttrice avrebbe messo in discussione la sua presenza ai palinsesti del 27 giugno a Napoli a seguito di cambi sostanziali a Domenica In per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

