Il calcio francese trema: con l'Olympique Lione retrocesso in Ligue 2, il panorama si aggrava, lasciando il Paris Saint-Germain come unica grande potenza finanziaria capace di competere ai massimi livelli. La decisione del Dncg di applicare una retrocessione amministrativa ha scosso profondamente la Ligue 1, sollevando dubbi sulla stabilità e il futuro del calcio transalpino. Ma ora, cosa riserverà il prossimo capitolo di questa crisi?

È un terremoto la retocessione dell’Olympique Lione in Ligue 2 in Francia. La decisione dell’organismo di controllo finanziario del calcio francese, Dncg (la loro Covisoc), che ha decretato la retrocessione amministrativa a titolo cautelativo, sta sconvolgendo il calcio transalpino. sofoot.com rivela che oltre al Lione, quasi la metà dei club francesi ha ricevuto una sanzione durante la loro ultima apparizione davanti alla Dncg. Questa valutazione è sintomatica dello stato generale del calcio francese. E sebbene il ruolo dell’autorità di controllo finanziario sia quello di prevenire gli abusi finanziari, difficilmente può competere con la realtà del calcio professionistico di alto livello, dove l’assunzione di rischi è sempre più comune per garantire la sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lione retrocesso, il calcio francese trema: solo il Psg ha i soldi per competere (So Foot)

