L’Invisibile la serie Rai sulla cattura di Matteo Messina Denaro

L’attesa finalmente si trasforma in realtà: la Rai sta producendo "L’Invisibile", una miniserie che ripercorre le intense indagini e il drammatico inseguimento di Matteo Messina Denaro. Con Ninni Bruschetta nel ruolo del latitante e Lino Guanciale come il tenace colonnello Arcidiacono, questa produzione promette di svelare i retroscena di una delle operazioni più decisive della lotta alla criminalità organizzata. La serie catturerà ancora una volta l’attenzione di tutti, offrendo un racconto avvincente e realistico.

La cattura di Matteo Messina Denaro ha tenuto banco a lungo nella nostra tv e, a distanza di due anni, continua a farlo. La Rai sta infatti preparando una miniserie dedicata alle indagini che portarono al suo arresto, il cui titolo è L'Invisibile e vedrà Ninni Bruschetta nei panni del latitante e Lino Guanciale in quelli del colonnello Lucio Arcidiacono, capo della squadra di carabinieri del Ros incaricata di catturarlo. Sarà lui il vero protagonista del racconto, che ripercorrerà tutte le fasi dell'ultimo periodo di una caccia lunga trent'anni, tra colpi di scena e sequenze ad alta tensione. Guanciale, che nella prossima stagione tv tornerà anche nei panni de Il Commissario Ricciardi, avrà al suo fianco Levante, nei panni della moglie del colonnello.

