L'Inter vola agli ottavi del Mondiale per Club ma quattro calciatori infortunati tornano in Italia

L'Inter vola agli ottavi del Mondiale per club, ma il rammarico si fa sentire: quattro pilastri infortunati, Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski, sono tornati in Italia. La loro assenza pesa in vista di un cammino ancora lungo, rendendo più difficile la sfida contro avversari agguerriti. La squadra dovrà dimostrare che la forza collettiva può superare anche le avversità . Continua a leggere.

Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski sono stati costretti a tornare in Italia. I due centrocampisti e i due difensori dell'Inter non riusciranno a recuperare nemmeno per l'eventuale finale del Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Fanpage.it

