L’Inter lascia Seattle | in viaggio verso la nuova tappa del Mondiale per Club!

L’Inter lascia Seattle, pronta a conquistare la prossima sfida nel Mondiale per Club. Dopo aver dominato sul campo e ottenuto due vittorie decisive contro Urawa Red Diamonds e River Plate, i nerazzurri si preparano a scrivere un nuovo capitolo di questa avventura americana. Il viaggio continua: quale sarà la prossima sfida? Rimanete con noi per scoprire come l’Inter affronterà questa entusiasmante tappa internazionale.

Continua il “tour” americano dell’Inter. Dopo le sfide affrontate a Seattle, che hanno regalato il passaggio agli ottavi di finale, arriva il momento di una nuova tappa al Mondiale per Club. NUOVA TAPPA – I due impegni del Mondiale per Club andati in scena a Seattle hanno sorriso all’Inter, che con le due vittorie su Urawa Red Diamonds e River Plate – da aggiungere al pareggio nella prima uscita col Monterrey – strappa il pass per gli ottavi di finale del torneo. L’appuntamento per il nuovo turno è in programma lunedì – alle ore 21.00 italiane – in una cornice ancora diversa. L’Inter, infatti, dovrà affrontare il prossimo avversario, ovvero i brasiliani del Fluminense, a Charlotte, precisamente al Bank of America Stadium. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - L’Inter lascia Seattle: in viaggio verso la nuova tappa del Mondiale per Club!

In questa notizia si parla di: seattle - tappa - mondiale - club

L’Inter torna in campo al Mondiale per Club FIFA 2025 per la seconda giornata del Gruppo E, affrontando i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds sabato 21 giugno alle ore 21:00 italiane (12:00 locali) al Lumen Field di Seattle. Dopo il pareggio 1-1 contro il M Vai su Facebook

L' è a Seattle: il viaggio; Seattle Sounders-Psg oggi, Mondiale per Club 2025. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Il ritiro e il centro di allenamento dell'Inter durante il Mondiale per Club FIFA 2025.

Mondiale per Club FIFA 2025, Inter - River Plate diretta gratis DAZN, in chiaro Italia 1 - Non lasciarti sfuggire questa lettura fondamentale, clicca subito! Da digital-news.it

“Giovani forti? Fateli giocare” Inter-River Plate: ecco chi è Francesco Pio Esposito - NEL SEGNO DI ESPOSITO – Nella vibrante cornice del Lumen Field di Seattle, durante la fase a gironi del Mondiale per club, l’Inter si impone sul River Plate grazie a una prestazione di grande maturità ... Scrive informazione.it