L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club Ora il Fluminense

L’Inter sorprende ancora, battendo il River Plate e conquistando un prezioso passaggio agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Con un secondo tempo di puro cuore, i nerazzurri sono riusciti a segnare due gol decisivi, portandosi in vetta al girone E. Ora, l’entusiasmo cresce: il sogno continua! La squadra di Chivu si prepara a sfidare le migliori d’Europa, pronta a scrivere nuove pagine di gloria.

(Adnkronos) – L’Inter batte il River Plate e vola agli ottavi del Mondiale per Club 2025. Nella notte di oggi, giovedì 26 giugno, i nerazzurri hanno superato gli argentini per 2-0 nell’ultima giornata del gruppo E grazie ai gol, tutti nel secondo tempo, di Pio Esposito e di Bastoni. Con questo successo la squadra di Chivu vola al primo posto del girone a quota 7 punti, mentre gli argentini si vedono scavalcati in seconda posizione dai messicani del Monterrey, vincenti per 4-0 contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds, ultimi, e vengono eliminati dalla nuova, e ricchissima, competizione fortemente voluta dal presidente della Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Seriea24.it

L'Inter batte il River Plate con i gol di Pio Esposito e Bastoni e vola agli ottavi del Mondiale per Club

Mondiale per Club, l'#Inter batte il River Plate e vola agli ottavi di finale: ecco chi sfideranno i nerazzurri. Il tabellone completo del torneo e i possibili incroci fino alla finale

