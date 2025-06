L'Inter batte il River Plate e lo elimina dal Mondiale per Club | agli ottavi troverà il Fluminense

L’Inter conquista una vittoria convincente contro il River Plate, con un 2-0 che garantisce il passaggio agli ottavi del Mondiale per Club come prima nel girone. La squadra nerazzurra dimostra carattere e determinazione, eliminando gli argentini e affrontando ora il Fluminense in una sfida che promette grandi emozioni. La strada verso il titolo è ancora lunga, ma l’Inter si prepara a scrivere un’altra pagina di storia… Continua a leggere.

L'Inter vince 2-0 contro il River Plate nell'ultima partita del girone al Mondiale per Club: passa il turno e va agli ottavi da prima in classifica assieme al Monterrey, argentini eliminati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

