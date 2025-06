L' Inter batte il River Plate 2-0 sfida al Fluminense agli ottavi

L’Inter conquista un'importante vittoria contro il River Plate, con un secco 2-0, e si assicura il primo posto nel girone al Mondiale per Club. Ora, i nerazzurri si preparano ad affrontare il Fluminense negli ottavi di finale, evitando il Borussia Dortmund e consolidando la loro posizione tra le grandi protagoniste del torneo. Una sfida che promette emozioni e spettacolo, dimostrando ancora una volta la forza e la determinazione di questa squadra.

