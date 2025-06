L' Inter batte il River | Pio Esposito e Bastoni in gol Chivu agli ottavi al Mondiale per club

L'Inter si impone con autorità nel cuore di Seattle, conquistando una vittoria fondamentale contro il River Plate e assicurandosi il primo posto nel Gruppo E del Mondiale per club. Con Pio Esposito che segna il suo primo goal nerazzurro e Bastoni che chiude i giochi nel recupero, la squadra di Inzaghi dimostra carattere, determinazione e talento. Una prestazione brillante che proietta l’Inter verso gli ottavi: la strada verso il sogno continua!

Al Lumen Field di Seattle nell'ultima sfida del Gruppo E del Mondiale per club una bellissima Inter batte 2-0 il River Plate e va agli ottavi come prima del Girone E. Decidono il primo gol in nerazzurro di Pio Esposito al 72' con gli argentini in 10 per l'espulsione di Martinez Quarta per fallo da ultimo uomo su Mkhitaryan al 65' e il gran raddoppio di Bastoni nel recupero. Primo tempo equilibrato, ma nel secondo è l'Inter a dominare e andare più volte vicina al gol. Sul finire della gara, all'89', è Mkhitaryan a fallire un'occasione clamorosa per chiudere la partita. Non sbaglia invece capitan Bastoni al secondo minuto di recupero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it