L’intelligenza artificiale sbarca a Wimbledon | ecco le novità per gli appassionati di tennis

L’intelligenza artificiale sbarca a Wimbledon, portando innovazione e fascino sul campo più prestigioso del tennis. Con il nuovo sito e l’app mobile, gli appassionati potranno vivere un’esperienza ancora più coinvolgente e personalizzata. Tra le novità spicca Match Chat, l’assistente AI interattivo che rivoluziona il modo di seguire e commentare il torneo. Scopriamo insieme tutte le innovazioni che renderanno questa edizione indimenticabile.

I riflettori sono puntati sull’All England Club di Londra, dove, tra pochissimi giorni, prenderà il via il terzo Slam stagionale per i campioni della racchetta, quello più suggestivo: Wimbledon. In vista dell’evento, IBM, partner tecnologico di lunga data del torneo, ha rinnovato completamente il sito ufficiale e l'app mobile, introducendo alcune novità per gli appassionati. Vediamo insieme quali. Match Chat, arriva l’assistente AI interattivo. Tra le principali innovazioni di questa edizione spicca Match Chat, un assistente AI interattivo progettato per rispondere in tempo reale alle domande degli utenti durante i match. 🔗 Leggi su Quotidiano.net