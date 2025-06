L’Intelligenza artificiale nel mondo giuridico

L’intelligenza artificiale sta trasformando il nostro modo di vivere e lavorare, portando innovazioni rivoluzionarie anche nel settore giuridico. La sua capacità di analizzare grandi volumi di dati e proporre soluzioni avanzate apre nuove frontiere per la tutela dei diritti, l’efficienza delle procedure e la giustizia digitale. Ma quali sono le sfide etiche e normative da affrontare in questo nuovo scenario? Scopriamolo insieme nel viaggio tra tecnologia e diritto.

di Maria Rosaria Spina* L’intelligenza artificiale rappresenta una delle più importanti innovazioni tecnologiche dell’epoca contemporanea, avendo già rivoluzionato settori come la medicina, la finanza e i trasporti. La capacità dell’AI di elaborare enormi quantità di dati, proporre soluzioni innovative ha permesso di ottimizzare processi complessi, migliorando l’efficienza e riducendo i margini di errore. Tuttavia, se in ambiti come la diagnosi medica o la prevenzione delle frodi finanziarie l’AI ha già raggiunto un alto livello di affidabilità, ed è divenuta una realtà che si dispiega quotidianamente anche nel settore giuridico, tuttavia la sua applicazione al mondo della giustizia solleva interrogativi molto più complessi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: intelligenza - artificiale - mondo - giuridico

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

L’intelligenza artificiale può davvero aiutare imprenditori e professionisti a gestire meglio il lato legale della loro attività? In questo episodio di Techpreneurs Talks, parliamo con Luca Visconti, avvocato e CEO di HEU, una startup che sta rivoluzionando il modo Vai su Facebook

L’Intelligenza artificiale nel mondo giuridico; IA e giustizia: cosa prevede l’AI Act per il settore legale; Diritti e tutele nell’era dell’Intelligenza artificiale.

Quali regole rischia di infrangere chi lavora con l’Intelligenza Artificiale - Chi lavora con l’IA, oggi, rischia di infrangere regole che non conosce: il report di Confindustria e la normativa europea da rispettare per non incorrere in sanzioni. Scrive tecnologia.libero.it

Ddl Intelligenza artificiale, via libera della Camera - Le misure sulla giustizia - La Camera ha approvato il Ddl recante disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale con 136 voti a favore. Segnala ntplusdiritto.ilsole24ore.com