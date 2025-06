L’intelligence Usa sui danni inflitti al programma nucleare iraniano

Secondo il primo rapporto della Defense Intelligence Agency, gli attacchi mirati sui siti nucleari iraniani hanno inciso significativamente sul progresso del programma, rallentandolo di mesi senza annullarlo. Questa valutazione mette in luce le sfide e le conseguenze di interventi militari strategici in un contesto geopolitico complesso, aprendo nuovi scenari per le future dinamiche tra Iran e Stati Uniti. La tensione si intensifica mentre gli esperti analizzano i possibili sviluppi di questa delicata operazione.

Il programma nucleare iraniano è stato “rallentato” per diversi di mesi ma non “annullato”. Sarebbe questa la prima stima fatta da analisti e funzionari della Defense Intelligence Agency, l’agenzia di intelligence militare statunitense che ha studiato il risultato del raid condotto sui siti iraniani di Fordow, Natanz e Isfahan, tutti colpiti nella notte tra il 21 e il 22 giugno nell’ Operazione Midnight Hammer. Secondo il primo rapporto classificato che è stato redatto dall’intelligence statunitense, gli attacchi ordinati dal presidente Donald Trump contro gli impianti nucleari iraniani – un’operazione che secondo il giornalista d’inchiesta Seymour Hersh era giĂ sulla scrivania del suo predecessore Joe Biden – hanno solo “rallentato il programma di Teheran”, forse di mesi, ma non lo hanno annullato, contraddicendo, secondo quanto scritto dal Washington Post, le roboanti affermazioni dell’inquilino della Casa Bianca che giĂ nelle prime ore successive allo sgancio delle potenti bombe bunker buste, le 14 Massive Ordnance Penetrator sganciate dai bombardieri strategici, aveva definito la missione un “ grande successo militare “. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’intelligence Usa sui danni inflitti al programma nucleare iraniano

