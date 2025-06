L’intelligence Ue | Uranio arricchito intatto l’Iran l’aveva spostato prima del raid Usa Khamenei | Abbiamo vinto noi Ma Trump tira dritto

Nel complesso scenario geopolitico, tra tensioni e alleanze segrete, l’Iran si conferma protagonista indiscusso. Con un messaggio forte e deciso, Khamenei rivela come, nonostante le pressioni internazionali, il regime iraniano abbia resistito agli assalti e alle manovre americane, compresa quella di Trump. La battaglia per il controllo del nucleare e dell’uranio arricchito resta un punto focale: chi avrà l’ultima parola? La posta in gioco è altissima.

«Nonostante tutto quel clamore, nonostante tutte quelle affermazioni, il regime israeliano, sotto i colpi della Repubblica Islamica, è quasi crollato ed è stato schiacciato». Interviene così Alì Khamenei, guida suprema dell'Iran, nel suo primo messaggio televisivo alla nazione dopo la tregua siglata con Israele e mediata dagli Stati Uniti. Prima del discorso di oggi, giovedì 26 giugno, l'ayatollah era scomparso dalla scena pubblica per oltre una settimana. Un silenzio insolito, che secondo il New York Times aveva creato molta preoccupazione tra i cittadini della Repubblica Islamica. «La gente è molto preoccupata per il leader supremo», ha ammesso un conduttore televisivo sulla tv di Stato iraniana.

