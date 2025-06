L’inseguimento negli spogliatoi la rissa sfiorata e le vecchie ruggini | cosa è successo tra Dumfries e Acuña dopo Inter-River Plate – Il video

L’ultimo minuto di recupero tra River Plate e Inter si trasforma in un teatro di tensione e ruggini mai sopite, con un inseguimento negli spogliatoi e una rissa sfiorata che riaccendono vecchie ferite. La partita, già segnata dal rosso argentino e dal vantaggio nerazzurro, diventa lo scenario di un confronto acceso tra Dumfries e Acuña, portando alla luce tensioni mai completamente sopite tra le due nazionali. Un episodio che aggiunge un ulteriore capitolo a questa drammatica sfida sportiva.

Ultimo minuto di recupero, siamo quasi al fischio finale della partita tra River Plate e Inter, valevole per il Mondiale per Club. Gli argentini sono già in dieci, per colpa di un fallo a fermare una chiara occasione da gol a metà ripresa. Il punteggio è sul 2-0 per l’Inter. La tensione è palpabile, anche per vecchie ruggini che affondano le radici nel controverso quarto di finale dei Mondiali 2022 tra Argentina e Olanda. Vengono a contatto l’olandese Dumfries e l’argentino Acuña e subito si accende la tensione. A fine partita il calciatore dell’Inter scappa negli spogliatoi inseguito dal terzino della squadra argentina, placcato dai suoi stessi compagni di squadra, ma anche da Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Open.online