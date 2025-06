L' inquinamento acustico contribuisce a 66 mila decessi prematuri all' anno in Europa Più di 1 persona su 5 è esposta al rischio di ammalarsi

L'inquinamento acustico si presenta come una minaccia silenziosa e persistente, causando ogni anno in Europa circa 66.000 decessi prematuri. Più di un quinto della popolazione è a rischio di gravi malattie, tra cui problemi cardiovascolari, diabete di tipo 2 e disturbi del sonno, con effetti devastanti anche sui più piccoli. Il nuovo rapporto dell'Agenzia ambientale europea dipinge uno scenario allarmante, richiedendo azioni immediate per proteggere la nostra salute e il futuro delle generazioni.

Lettori - Inquinamento acustico a Talenti - Nel cuore di Talenti, il silenzio è ormai un ricordo. I soffia foglie elettrici e le attività notturne disturbano la nostra tranquillità , ignorando le norme di ordine pubblico.

Europa troppo rumorosa: 66 mila morti l’anno collegati all’inquinamento acustico - Allarme salute dall’Agenzia europea per l’ambiente: 110 milioni di persone sono esposte a livelli di rumore considerati a rischio. Secondo repubblica.it