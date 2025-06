L’iniziativa si svolgerà oggi e domani Basket e musica al parco Coletta Giornate nel segno dell’inclusione

Vivi due giorni di energia, musica e sport al parco Marco Coletta con “Rhythm ‘n’ Basket” – un’iniziativa che unisce basket, musica urban e divertimento per creare un momento di inclusione e aggregazione. Un evento imperdibile che trasforma il parco in un palcoscenico di cultura e passione, coinvolgendo tutta la comunità. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica!

Sarà il parco Marco Coletta a ospitare oggi e domani la prima edizione di " Rhythm 'n' Basket ": due giornate dedicate alla cultura urban, tra basket, skate, rap, freestyle, hip hop e tanta energia, con food truck e party serali. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi dall'assessore Francesco Carità insieme a Nicola Frignani, organizzatore dell'evento e presidente dell'associazione sportiva "44zero28 Sports" e Nicolò Galdi, collaboratore organizzativo. "E' un evento nuovo per la nostra città – ha affermato l'assessore Francesco Carità –, che unisce varie discipline sportive ad attività legate alla cultura urban, in un contesto importante per Ferrara, il parco Coletta frutto di una riqualificazione che l'amministrazione comunale ha voluto fortemente, per ripopolare il quartiere e riempirlo di attività sportive ed iniziative come questa.

