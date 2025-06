L’iniziativa della biblioteca per l’estate

L’estate è arrivata e la biblioteca Carducci si prepara a sorprendere ancora una volta con il suo tradizionale appuntamento: “Una bancarella di libri”. Da tre anni, questa iniziativa rende il mercato del sabato mattina un luogo di cultura e scoperta, coinvolgendo cittadini e turisti. Dalle 9.30 alle 13, vieni a scegliere tra una vasta selezione di volumi adatti a tutti, portandoti a casa un pezzetto di magia letteraria. Non perdere questa occasione di leggere e condividere!

È arrivata l’estate e anche la biblioteca torna al mercato con “ Una bancarella di libri “, l’appuntamento mensile che da tre anni consecutivi la biblioteca Carducci intrattiene con coloro, cittadini e turisti, che frequentano il mercato del sabato mattina. Dalle 9.30 alle 13 chiunque voglia potrà prendere in prestito uno dei volumi, di generi vari e per tutte le età, che saranno portati in vetrina davanti al palazzo comunale dal personale del servizio, che consiglierà i titoli e permetterà a quanti vorranno di iscriversi alla biblioteca. Per coloro che non sono abituati a frequentare la sede di palazzo Vitelli sarà l’occasione di conoscere e apprezzare le opportunità che la Carducci offre. 🔗 Leggi su Lanazione.it