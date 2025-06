L’informazione se non è Libera non è informazione

L'informazione, autentica e libera da condizionamenti, è il fondamento di una società democratica e consapevole. In un'epoca in cui le notizie sono manipolate e filtrate da interessi nascosti, è essenziale riscoprire un’informazione indipendente che possa alimentare coscienze critiche e resilienti. Solo così possiamo costruire cittadini capaci di monitorare, capire e agire per un futuro più giusto. E questa è, senza dubbio, una sfida che ci riguarda tutti.

Un monito costante ed alimentato sempre di più nel corso degli anni. Un' informazione libera dalle logiche politiche, dai condizionamenti economici, dalle lobby massoniche deviate e dalle pressioni locali. Ecco cosa dovrebbe essere un informazione capace di costruire coscienze libere, forti e critiche. Ossatura indispensabile per una cittadinanza consapevole, monitorante, fornita degli strumenti culturali necessari per poter essere sempre in grado di discernere tra la verità ed il falso, tra manipolazione ed il pensiero libero. Ma sappiamo anche che gli operatori dell'informazione devono essere in condizioni adeguate per poter svolgere lo storico ruolo di " cane da guardia della democrazia".

