L’incontro Massari-lavoratrici Caso MaxMara parla il Comune | | Azienda e dipendenti dialoghino

L'incontro Massari-lavoratrici Caso MaxMara parla il Comune

Le operaie della Manifattura San Maurizio di Reggio Emilia, colpite da una lunga battaglia per la dignità e il rispetto, hanno incontrato ieri il sindaco Marco Massari in un momento di grande emozione. Tra silenzi e lacrime, hanno ribadito l’importanza di relazioni corrette con il colosso Max Mara, chiedendo attenzione e solidarietà. In concomitanza con questa protesta, si apre un dialogo urgente tra azienda, lavoratrici e istituzioni, volto a trovare soluzioni condivise e durature.

Non hanno rilasciato dichiarazioni e alcune di loro non hanno retto l'emozione versando qualche lacrima. Le operaie della Manifattura San Maurizio di Reggio Emilia, azienda del gruppo Max Mara, ieri hanno portato la protesta iniziata a fine maggio nell'ufficio del sindaco Marco Massari, rivendicando dignità sul posto di lavoro e corrette relazioni sindacali con il colosso della moda guidato dalla famiglia Maramotti. In concomitanza con l'incontro istituzionale a la Filctem-Cgil di Reggio ha organizzato un presidio davanti al municipio, a cui si sono unite altre categorie della Camera del lavoro (Fiom e Sunia), le 'donne in nero' e Reggio in comune.

