L' impegno del Filo D' Oro per un' inclusione reale di chi non vede e non sente prosegue

difficile da vedere ma fondamentale da ascoltare. Con il suo impegno, la Fondazione Lega del Filo d'Oro si dedica ogni giorno a creare un mondo più inclusivo, offrendo supporto e speranza a chi vive in silenzio e nell'oscurità. La sfida è grande, ma la volontà di abbattere barriere e promuovere l'integrazione resta forte e incrollabile.

OSIMO – Oltre 360mila persone in Italia presentano disabilità sensoriali e plurime alla vista e all'udito e, contemporaneamente, limitazioni di tipo motorio: in occasione della Giornata internazionale della sordocecità, la Fondazione Lega del Filo d'Oro riaccende l'attenzione su questa fascia non. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

