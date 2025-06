Limone sul Garda | fuochi d' artificio e musica live

godersi uno spettacolo mozzafiato sotto le stelle, accompagnato da musica live e l’atmosfera festosa di una serata indimenticabile. Non perdete questa occasione di vivere Limone sul Garda in un modo unico, tra luci, suoni e emozioni che resteranno nel cuore di tutti. Preparatevi a lasciarvi incantare dalla magia di questa notte speciale!

Sarà una serata di magia e colori quella in programma per domenica 20 luglio a Limone sul Garda. Alle 22 in punto, il cielo sopra il golfo si accenderà con uno spettacolo di fuochi d'artificio destinato a incantare grandi e piccoli. Il cuore dell'evento sarà Lungolago Marconi, dove la gente potrà.