Lilo & Stitch | tanti simpatici e utili prodotti per festeggiare il 626 Day

Il 626 Day è arrivato, e quale modo migliore per festeggiarlo se non con una vasta gamma di prodotti ispirati ai nostri personaggi preferiti di Lilo & Stitch? Dai capi d'abbigliamento agli accessori più divertenti, questa giornata speciale celebra l'adorabile esperimento 626 e l'universo Disney che ci ha conquistato. Preparati a immergerti nel mondo di Stitch e dei suoi amici, perché oggi è il giorno perfetto per mostrare tutto il tuo amore per questa fantastica saga!

In occasione del 626 Day i fan di Lilo & Stitch potranno festeggiare grazie alle tante linee di abbigliamento, accessori e merchandise ispirate ai personaggi e al film. Il film Lilo & Stitch, il progetto live-action targato Disney, sta ottenendo buoni risultati ai box office di tutto il mondo e oggi si festeggia il 626 Day. Il 26 giugno si celebra infatti l'adorabile esperimento al centro della trama e i fan potranno celebrare l'Esperimento 626 grazie alle tante linee di prodotti ispirati alla storia dell'adorabile creatura e della sua amicizia con la piccola Lilo. La ricorrenza Il 26 giugno, in inglese 626, si celebra in tutto il mondo il tenero e caotico personaggio Disney, proprio in onore del nome attribuito a Stitch dai suoi creatori alieni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Lilo & Stitch: tanti simpatici e utili prodotti per festeggiare il 626 Day

