Lilo & Stitch | La Disney annuncia lo sviluppo del sequel!

Preparatevi a vivere nuove avventure con Lilo e Stitch! La Disney ha annunciato ufficialmente lo sviluppo di un sequel live-action del loro amatissimo successo intergalattico, promettendo emozioni e divertimento senza fine. Il teaser, con Stitch al volante di una brillante decappottabile rosa, ha già fatto sognare i fan di tutto il mondo. Ma quali sorprese ci riserverà questa nuova avventura? Restate sintonizzati, perché l’epopea di Lilo e Stitch sta per tornare in grande stile!

Preparatevi per un’altra ondata di divertimento intergalattico! Disney ha confermato lo sviluppo di un sequel live-action del suo recente successo “Lilo & Stitch”. L’annuncio è arrivato il 26 giugno, una data significativa che richiama il nome governativo dell’amato alieno blu, Esperimento 626. Per celebrare la notizia, un breve teaser ha mostrato Stitch al volante di una sgargiante decappottabile rosa nel parcheggio Disney, esclamando: “Preparatevi. Si parte!”. “Lilo & Stitch” il Live-Action domina il Box Office globale. Il successo del sequel non è una sorpresa, considerando l’incredibile performance del primo film live-action di “Lilo & Stitch”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it