Lilo & Stitch | Disney annuncia la realizzazione del sequel

Entusiasmante sequel! Dopo il successo incredibile del live-action di Lilo & Stitch, che ha già incassato oltre 923 milioni di dollari in tutto il mondo, Disney non si ferma qui. Attraverso un post sui social ufficiali, la casa di Topolino ha annunciato con entusiasmo il proseguimento del progetto, promettendo nuove avventure e sorprese per i fan di tutte le età. La magia continua: l’attesa è ufficialmente iniziata!

Disney ha ufficializzato lo sviluppo del sequel di Lilo & Stitch, il fortunato live-action diretto Dean Fleischer Camp. Mentre il primo film continua a rastrellare danaro nelle sale di tutto il mondo, siamo a quota 923 milioni di dollari incassati fino ad oggi, c’è chi pensa già al futuro. Attraverso un post-social diffuso sui canali social ufficiali, infatti, la Disney ha confermato la volontà di andare avanti col progetto Lilo & Stitch con un sequel già in via di sviluppo. Chiaramente nessun altro dettaglio è stato rivelato. Come anticipato, la versione live-action di Lilo & Stitch sta conquistando il pubblico grazie ad un’impressionante corsa al botteghino. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Lilo & Stitch | Disney annuncia la realizzazione del sequel

In questa notizia si parla di: lilo - stitch - disney - sequel

Disney rivela il primo sguardo a Jumba di Lilo & Stitch - Disney ha svelato il primo sguardo a Jumba, uno dei personaggi chiave del live-action di Lilo & Stitch.

I più amati di maggio al Cinema Moretto! 1° posto – Lilo & Stitch La magia Disney conquista grandi e piccoli! Emozione, divertimento e… tanta tenerezza. 2° posto – Black Bag Intrigo, ritmo e un cast straordinario: un noir che ha stregato il nostro pub Vai su Facebook

Lilo & Stitch 2: Disney annuncia lo sviluppo del sequel del film campione d'incassi; Lilo & Stitch, ora è ufficiale: è in arrivo il sequel del live action Disney da record; Lilo & Stitch 2, Disney ha annunciato il sequel del live-action!.

Lilo & Stitch | Disney annuncia la realizzazione del sequel - Disney ha ufficializzato lo sviluppo del sequel di Lilo & Stitch, il fortunato live- Si legge su universalmovies.it

Lilo & Stitch 2: Disney annuncia lo sviluppo del sequel del film campione d'incassi - Lilo & Stitch avrà un sequel: Disney, in occasione del 626 Day, ha infatti annunciato lo sviluppo del secondo capitolo della storia con al centro il simpatico alieno e la piccola bambina rimasta orfan ... Secondo msn.com