Lilo & stitch | annunciato il sequel del live action Disney da record

il successo del live action di "lilo & stitch" e le prospettive future. Il film in versione live action di "Lilo & Stitch" si sta affermando come uno dei principali blockbuster del 2025, raggiungendo risultati eccezionali al box office internazionale. La produzione, diretta da Dean Fleischer Camp, ha già superato i 910 milioni di dollari di incasso globale e si prevede che possa diventare il primo film dell'anno a superare il miliardo di dollari. Questa performance straordinaria ha trasformato un progetto nato con l'obiettivo di una distribuzione in streaming su Disney+ in un grande successo cinematografico.